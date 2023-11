Stefano De Martino, dopo la notizia del matrimonio di Belen con Elio, scrive un post che lascia tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino ha pubblicato un post enigmatico su Instagram, che i fan interpretano come una reazione indiretta al matrimonio di Belen con Elio Lorenzoni.

La notizia del matrimonio tra Belen e il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo. Belen, conosciuta per catturare l’attenzione dei suoi fan con ogni sua mossa, ha recentemente pubblicato una foto di un anello con la didascalia “SI”, senza fornire ulteriori dettagli. Questo annuncio ha suscitato grande interesse, considerando la storia passata tra Belen e Stefano De Martino, padre del loro figlio Santiago. In risposta, De Martino ha postato un messaggio che ha attirato l’attenzione dei suoi follower su Instagram.

Le parole enigmatiche di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha condiviso un post enigmatico di Thomas Lélu nelle sue Instagram stories: «Fai più cose che ti facciano dimenticare di controllare il telefono. Smetti di cercare di piacere a tutti, non ti piacciono tutti. Odiare le cose popolari non ti rende una persona umile. Fai le cose in cui credi». Queste parole hanno suscitato la curiosità dei fan, che hanno interpretato il post come una possibile reazione al matrimonio di Belen. La scelta di De Martino di condividere un messaggio che promuove l’autenticità e l’indipendenza ha aggiunto ulteriore interesse alla sua risposta indiretta.

De Martino si concentra sulla carriera e su suo figlio

Attualmente, Stefano De Martino si trova in un momento di crescita professionale e ha scelto di mantenere un profilo discreto riguardo alla sua vita personale. Si sta concentrando sul lavoro, che lo porterà in giro per l’Italia, e sul rapporto con suo figlio Santiago. La sua decisione di non commentare direttamente le vicende personali di Belen, ma di condividere invece pensieri che riflettono il suo stato d’animo e la sua filosofia di vita, indica una scelta di riservatezza e maturità.