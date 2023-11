Veronica Peparini e Andreas Muller, lui pubblica una foto e scrive un post, boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Veronica Peparini e Andreas Muller condividono le sfide della loro gravidanza gemellare, affrontando la situazione con speranza e determinazione.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno recentemente rese note le difficoltà incontrate durante la gravidanza gemellare della Peparini. Un controllo del quarto mese ha rivelato possibili complicazioni, con la Peparini che ha condiviso su Instagram la possibilità di una condizione chiamata trasfusione feto-fetale. “Può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto in cui al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sola”, ha scritto la Peparini nelle sue Instagram stories, spiegando che stanno monitorando attentamente la situazione.

Il supporto di Andreas Muller

Andreas Muller, compagno della Peparini, ha condiviso un video di una recente ecografia che mostra il battito del cuore delle due bambine, accompagnato dal messaggio “Ce la faremo“. Queste parole esprimono la speranza e la determinazione della coppia nel superare questo periodo difficile. Il video ha offerto un momento di intimità e vicinanza per la coppia, mostrando il loro affetto e supporto reciproco.

L’età non è un ostacolo per la coppia

La differenza di età tra Veronica Peparini, 52 anni, e Andreas Muller, 27 anni, è stata spesso oggetto di discussione. Tuttavia, la Peparini ha voluto chiarire che l’età non ha influenzato le difficoltà della gravidanza. “Nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web”, ha affermato la Peparini sulle sue Instagram stories. Questo commento mira a sfidare i tabù e i pregiudizi, dimostrando che l’età non è un fattore limitante nel realizzare un sogno d’amore