“Tu si que vales” omaggia Giulia Cecchettin, a “Ballando con le Stelle” nessun accenno, scoppia la bufera, poi Zazzaroni a fine puntata ricorda Giulia

“Tu si que vales” ha mostrato rispetto per Giulia Cecchettin, con tutti in abiti scuri. A “Ballando con le Stelle”, invece, non c’è stato alcun riferimento alla vicenda fino all’1.30.

Il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, studentessa universitaria tragicamente uccisa dall’ex fidanzato, ha scosso l’Italia. Durante la finale di “Tu si que vales”, Luciana Littizzetto ha espresso vicinanza alla famiglia di Cecchettin. Un altro segno di rispetto è stato la scelta dei giurati di indossare abiti scuri, sobri e non sfarzosi, riflettendo un approccio rispettoso e consapevole alla situazione. “Un bacio alla famiglia di Giulia, alla sorella, a Giulia… Volevo ricordare che qualche ora prima è stata uccisa anche una guardia medica in Calabria di 65 anni e quattro giorni fa c’è stata un’altra donna strangolata. Ci sono uomini che considerano le donne una loro proprietà. Questa cosa nel 2024 non può più essere accettata”, ha detto Luciana Littizzetto.

A Ballando con le stelle nessuna menzione fino all’1.30

A differenza di “Tu si que vales”, “Ballando con le Stelle” non ha fatto alcun accenno alla tragedia di Cecchettin. Non ci sono state menzioni o cambiamenti nel vestiario in segno di rispetto. I giurati e la conduttrice hanno indossato abiti colorati o sgargianti. Tuttavia, successivamente ma solo all’1.30 Ivan Zazzaroni ha ricordato Giulia Cecchettin, ricevendo applausi dal pubblico: “Scusatemi, ma ho veramente il batticuore. Sono vicino, come tutti voi, al papà di Giulia. Non servirà a nulla, non serve a nulla e non gli allevierà il dolore. Come tutti, abbiamo vissuto un’angoscia terribile. Immagino sia terribile anche per i genitori di lui, però, le cose normali, tragedie come queste, colpiscono molto più di altre. Non c’è una gerarchia delle tragedie, ma questa storia mi ha ferito come padre, come uomo, più di ogni altra cosa”. E a quel punto anche Milly Carlucci ha detto: “Non conta nulla perché il dolore delle famiglie rimane e le nostre parole servono davvero a poco, ma è giusto per dire che anche noi siamo esseri umani e soffriamo alla stessa maniera”.

Le reazioni sui social media

Su social media, alcuni utenti hanno criticato “Ballando con le Stelle” per non aver dedicato un pensiero a Cecchettin se non all’1.30 di notte. Essendo il programma in diretta, la notizia del ritrovamento del corpo era già nota prima della messa in onda.