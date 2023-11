Sanremo, Amadeus ha ricevuto una richiesta inaspettata: “Vorrei tornare dopo 20 anni di assenza”

0 SHARES Condividi Tweet

Un famosissimo cantante, a vent’anni dall’ultima sua partecipazione, esprime il desiderio di tornare sul palco del Festival di Sanremo per celebrare il sessantesimo anniversario della sua carriera

A meno di tre mesi dall’inizio del Festival di Sanremo 2024, Amadeus, il conduttore dell’evento, riceve richieste da vari artisti che aspirano a partecipare. Quest’anno, Bobby Solo, un cantante storico lontano dalle scene da tempo, ha espresso il desiderio di partecipare nuovamente al Festival per festeggiare un importante traguardo nella sua carriera. “Ho proposto tre canzoni ad Amadeus, vorrei gareggiare tra i big. Non mi interessa vincere: una canzone è bella anche se arriva ventunesima. Se io fossi fuori tempo lo sarebbero anche Morandi e la Zanicchi”, ha dichiarato Solo.

L’anniversario di carriera di Bobby Solo

Bobby Solo celebra sessant’anni di carriera e desidera tornare sul palco dell’Ariston, che lo ha reso famoso sessant’anni fa con “Una lacrima sul viso”. La sua richiesta ad Amadeus per partecipare al Festival rappresenta non solo un ritorno alle origini, ma anche una celebrazione del suo lungo percorso artistico. Questa occasione potrebbe essere un momento significativo per rivivere i successi passati e creare nuovi ricordi.

Altri sogni di bobby solo

Oltre a partecipare a Sanremo, Bobby Solo ha un altro sogno: aprire un concerto dei Maneskin. Questa ambizione dimostra il suo desiderio di rimanere attivo e con un ruolo ancora importante nel mondo della musica. Inoltre, pur ricevendo proposte dalla televisione, Bobby Solo ha espresso il suo desiderio di rimanere fedele alla sua identità di rocker, rifiutando reality o programmi non in linea con la sua immagine. La sua richiesta di partecipazione a Sanremo 2024 e il desiderio di aprire per i Maneskin mostrano la sua inarrestabile passione per la musica.