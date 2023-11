Concerto di Ligabue a Roma annullato, l’annuncio solo alle 21.10, fan furiosi fatti uscire dal Palasport

0 SHARES Condividi Tweet

La seconda data del concerto di Luciano Ligabue a Roma è stata annullata a causa di un’influenza che ha colpito il rocker. I fan, delusi, hanno dovuto lasciare il Palasport, ma i biglietti resteranno validi per la data di recupero.

La serata del concerto di Luciano Ligabue al Palasport Eur di Roma si è trasformata in una delusione per i fan quando, alle 21:10, è stato annunciato l’annullamento dell’evento. Ligabue, colpito da un attacco influenzale, ha cercato fino all’ultimo di esibirsi, ma la malattia lo ha costretto a rinunciare. I fan, che avevano riempito il palazzetto con entusiasmo, si sono trovati a dover uscire, molti visibilmente sconvolti e alcuni addirittura in lacrime. L’annuncio è arrivato tardi, generando malcontento tra il pubblico che si aspettava una comunicazione più tempestiva.

La risposta di Ligabue e il recupero del concerto

In seguito all’annullamento, Ligabue ha immediatamente preso parola sui social media per scusarsi con i suoi sostenitori: “Mi scuso tanto per l’inconveniente, ci vediamo presto. Ma questo virus di m… mi ha impedito di cantare questa sera”. Per attenuare la delusione dei fan, è stato comunicato che i biglietti della serata saranno validi per la nuova data programmata per il 9 dicembre, sempre a Roma. Inoltre, sono state cancellate anche le date successive del tour previste ad Eboli, a causa delle condizioni di salute dell’artista.

Impatto sull’agenda di Ligabue e i fan

L’annullamento del concerto ha inevitabilmente provocato un impatto significativo sull’agenda di Ligabue e sulle aspettative dei suoi fan. L’artista, conosciuto per la sua dedizione e il forte legame con il suo pubblico, si è trovato nella spiacevole situazione di dover prendere una decisione difficile per salvaguardare la sua salute. I fan, da parte loro, pur comprendendo le ragioni dell’annullamento, non hanno potuto evitare il disappunto di una serata attesa che si è trasformata in un ritorno a casa anticipato. Ecco le parole di uno dei fan: «L’annuncio è arrivato alle 21,10: Luciano ha provato fino alle 20,30 ma sta male. Ho visto molta gente piangere: ovviamente Ligabue ha tutta la facoltà di stare male, ma annunciarlo alle 21,10 ci sembra un po’ troppo…».