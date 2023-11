Amici, Maria De Filippi ridicolizza la maestra Celentano davanti a tutti, la sua reazione

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’ultima puntata di Amici, un simpatico scambio tra Garrison Rochelle, Alessandra Celentano e Maria De Filippi ha divertito il pubblico, con battute su outfit e performance dei ballerini.

La puntata di Amici, il famoso talent show condotto da Maria De Filippi, andata in onda ieri, domenica 19 novembre, ha regalato momenti di leggerezza e divertimento grazie a un siparietto che ha visto protagonisti Garrison Rochelle, ex insegnante della scuola, e Alessandra Celentano. Garrison, accorso in studio tra gli applausi, è stato accolto da Maria De Filippi che ha subito fatto notare l’outfit particolare della Celentano, vestita sportivamente sotto e con un look più elegante sopra. “Ormai si veste solo sopra,” ha commentato la presentatrice, scatenando la reazione di Garrison e un’esibizione improvvisata della Celentano, che ha mostrato le sue gambe.

Battute e ironia nel corso della puntata

Il divertimento è proseguito con Garrison che ha scherzato sull’età e la forma fisica della Celentano, suscitando risate e commenti divertiti anche da parte di Maria De Filippi. La Celentano, nota per il suo carattere deciso, ha risposto prontamente alle battute mostrando sportività e senso dell’umorismo. Già in precedenza, aveva avuto modo di parlare del suo outfit, sottolineando come, essendo seduta, desse più importanza alla parte superiore del suo look.

Gara di ballo e commenti dei maestri

La puntata ha incluso anche un torneo di ballo, con tre ballerini, Dustin, Sofia e Nicholas, in gara. Nicholas ha vinto il torneo, ma non senza suscitare commenti e osservazioni da parte dei maestri. Garrison, in particolare, ha espresso apprezzamento per il miglioramento di Nicholas, mentre la Celentano ha giocato sulle possibili confusioni di nomi da parte del collega. Nonostante qualche battuta pungente, l’atmosfera è rimasta giocosa e piacevole, con i giudici che hanno mostrato un lato più umano e divertente.