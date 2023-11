Antonella Clerici parla di “The Voice Kids” e asfalta Mediaset: “La nostra trasmissione è di valore per questo Mediaset si è comportata così”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici ritorna in prima serata su Rai 1 con “The Voice Kids”, affrontando la concorrenza di Mediaset e Bonolis. La conduttrice parla del programma, dei giudici e della figlia Maelle.

Antonella Clerici, conosciuta per la sua conduzione quotidiana di “È sempre mezzogiorno!”, si prepara per una nuova avventura televisiva. Dal 24 novembre 2023, guiderà la nuova edizione di “The Voice Kids” su Rai 1, una versione per bambini e adolescenti dello show di canto “The Voice Italy”. Quest’anno, la giuria vedrà la presenza di Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Arisa, con quest’ultima che sostituisce i Ricchi e Poveri.

La visione della Clerici sulla concorrenza e gli obiettivi

In una recente intervista a DiPiùTv, Antonella Clerici ha espresso la sua visione riguardo la concorrenza televisiva, in particolare con “Io canto Generation” e “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis. Nonostante la forte competizione, la Clerici rimane focalizzata sul fare un buon programma, considerando la concorrenza un segno del valore di “The Voice Kids”. Il suo obiettivo principale è creare un prodotto di qualità, senza lasciarsi intimidire dagli avversari: “Non mi sarei mai aspettata che avremmo avuto contro avversari così forti. Oltre a Io canto Generation dovremo anche vedercela con Ciao Darwin di Paolo Bonolis: si vede che hanno capito che il nostro è un prodotto di valore. Per il momento penso solo a fare un bel programma, è questo il mio obiettivo, il resto si vedrà”.

Antonella Clerici e la passione di sua figlia per “The Voice Kids”

Parlando della sua vita personale, Antonella Clerici ha condiviso dettagli sulla figlia Maelle, nata nel 2009. Anche se Maelle non guarda molto la TV, apprezza “The Voice Kids”, identificandosi con i giovani concorrenti. Attualmente studentessa al liceo classico, Maelle non aspira a una carriera nello spettacolo, ma mostra un forte interesse per gli animali, suggerendo una futura carriera come veterinaria. “The Voice Kids“, in onda dal 24 novembre, promette cinque puntate emozionanti, con la finale prevista per il 22 dicembre.