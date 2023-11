Giorgia Meloni risponde a muso duro a Lilli Gruber mostrandole una foto della sua famiglia

0 SHARES Condividi Tweet

La tragica scomparsa di Giulia Cecchettin suscita un acceso dibattito. Lilli Gruber critica l’assenza di sensibilizzazione nelle scuole e la premier Meloni risponde su Instagram, respingendo le accuse di cultura patriarcale.

Il dramma di Giulia Cecchettin e l’impatto sui media

Il caso del femminicidio di Giulia Cecchettin, una giovane di 22 anni, ha catturato l’attenzione dei media italiani, provocando un’ondata di shock e indignazione.

Giulia è stata brutalmente uccisa, e l’ex fidanzato Filippo Turetta è accusato di sequestro di persona e omicidio volontario. Questo evento tragico ha catalizzato un dibattito nazionale, coinvolgendo figure pubbliche e media.

Lilli Gruber, nel suo programma “Otto e Mezzo” su La7, ha affrontato questa vicenda, sottolineando come il femminicidio di Giulia Cecchettin abbia scosso profondamente la società.

La trasmissione ha posto in evidenza questioni legate al ruolo dello Stato e delle istituzioni nella prevenzione di simili tragedie, con il titolo provocatorio “Giulia Cecchettin, omicidio di Stato?”.

Lilli Gruber, critica alla mancanza di sensibilizzazzione nelle scuole

Gruber, durante il suo programma, ha messo in luce l’assenza di educazione sessuale e sentimentale nelle scuole italiane, una carenza che lei ritiene significativa.

“Resta totalmente bandita, cosa c’è che non va? È inserita nelle scuole di tutti i paesi civili e democratici”, ha affermato Gruber, esprimendo la sua preoccupazione per questa mancanza nell’educazione giovanile.

Questa critica punta il dito verso una potenziale causa sottostante di problemi sociali come la violenza di genere, suggerendo che una maggiore consapevolezza e formazione potrebbero contribuire a prevenire futuri casi di violenza.

La risposta di Giorgia Meloni

La reazione della premier Giorgia Meloni non si è fatta attendere. Attraverso un post su Instagram, ha condiviso una foto di famiglia, in cui appaiono quattro generazioni di donne.

“Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo”, ha commentato Meloni, esprimendo il suo disappunto per l’uso politico di una tragedia personale. Ha poi chiarito la sua posizione riguardo alle accuse di promuovere una cultura patriarcale:

“Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di ‘cultura patriarcale’ della mia famiglia. Davvero senza parole”, ha aggiunto, sottolineando la sua contrarietà alle interpretazioni presentate da Gruber e difendendo la sua visione e il suo operato come leader politico.