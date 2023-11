Morgan fuori da X Factor: “comportamenti inappropriati”. Lui reagisce così

0 SHARES Condividi Tweet

Sky e Fremantle annunciano il licenziamento immediato di Morgan da X Factor per comportamenti inappropriati. Il cantante reagisce attraverso Instagram.

La svolta inaspettata

Il famoso cantante e giudice di X Factor, Morgan, ha subito un improvviso licenziamento dal programma televisivo.

Dopo i rumor che circolavano nei giorni scorsi, è stata confermata la notizia del suo addio. Sky Italia e Fremantle Italia, in una dichiarazione congiunta, hanno affermato: «Fuori con effetto immediato, comportamenti inappropriati». Questa decisione giunge come un fulmine a ciel sereno nel panorama televisivo e musicale italiano.

Le ragioni dietro questa scelta drastica risiedono in una serie di comportamenti ritenuti non adatti al contesto del programma.

La nota ufficiale rilasciata è chiara: «Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice.

Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni.

È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma.

La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco.

La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato».

La reazione di Morgan

La reazione di Morgan all’annuncio non si è fatta attendere. Attraverso il suo profilo Instagram, ha espresso i suoi pensieri sul licenziamento. Con un laconico messaggio ha scritto: «L’editto satellitare è stato emanato».

Queste parole suggeriscono un certo distacco e forse un velo di ironia sulla situazione. Successivamente, ha pubblicato un messaggio più riflessivo e criptico, taggando i profili di X Factor.

Il testo del suo messaggio si interroga sulla natura del suo lavoro con la musica: «Cosa significa occuparsi di canzoni? Che cosa ho in testa io, cosa faccio, in cosa consiste il mio impegno? Che cosa è la ricerca nell’ambito della canzone? È un lavoro di “formalizzazione”, che manca completamente in ambito accademico, dunque è un terreno che va costruito e sistematizzato».

X Factor, il futuro del programma

Il licenziamento di Morgan pone dei quesiti importanti sul futuro di X Factor. La produzione ha deciso di non sostituire il cantante nel panel dei giudici. Di conseguenza, il programma proseguirà con i rimanenti giudici: Fedez, Ambra e Dargen.

Questa scelta mostra una volontà di mantenere una certa continuità nel programma, nonostante l’assenza di una figura controversa e carismatica come Morgan. Un’incognita rimane su come verrà gestita la squadra degli Astromare, precedentemente sotto la guida di Morgan.

Una nuova polemica si è poi sviluppata attorno alla figura di Morgan. Un utente su Instagram ha lamentato la sua assenza a un evento a Genova, affermando: «Ti aspettavamo a Genova venerdì scorso.

Hanno detto che per questioni logistiche non sei riuscito a presentarti». Morgan ha prontamente risposto: «Non è così, me lo hanno impedito». Questa dichiarazione aggiunge un altro strato di mistero e controversia alla già turbolenta situazione di Morgan nel panorama musicale e televisivo italiano.