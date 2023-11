“Unica”, il documentario di Netflix, Ilary Blasi ha un crollo quando parla di Totti

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi si apre in lacrime nel nuovo documentario Netflix “Unica”, condividendo il suo dolore per la fine del matrimonio ventennale con Francesco Totti.

La nuova docuserie di Netflix, “Unica“, offre uno sguardo intimo sulla vita di Ilary Blasi, dalla sua storia d’amore con Francesco Totti fino alla dolorosa separazione. Disponibile da venerdì 24 novembre, il documentario cattura il cuore spezzato di Ilary, che si apre con emozione sulla fine del suo matrimonio ventennale. Nel trailer, Ilary esprime incredulità e dolore per le azioni del marito, sottolineando che aveva sposato Totti per amore e non per denaro.

Dal primo incontro alla crisi

Ilary racconta l’inizio della sua relazione con il calciatore, iniziata quando aveva solo 19 anni. Il documentario segue l’evoluzione del loro rapporto, culminando con i momenti di crisi che hanno segnato la fine del loro matrimonio. Ilary descrive un cambiamento nel comportamento di Totti, che ha portato a un “disastro” nella loro vita coniugale.

Un ritratto intimo di Ilary Blasi

“Unica” non si limita solo alla storia del matrimonio di Ilary, ma offre anche un ritratto completo della sua vita. Il documentario include testimonianze di persone vicine a Ilary, tra cui sua madre e sorella, delineando un quadro completo e autentico della sua personalità e della sua esperienza di vita. Attraverso “Unica”, Ilary Blasi rivela aspetti della sua vita che fino ad ora sono rimasti sconosciuti al grande pubblico, in un viaggio emotivo che promette di essere tanto commovente quanto rivelatore.