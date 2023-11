Nicola Pietrangeli esalta Sinner: “È un fenomeno, un carrarmato”

0 SHARES Condividi Tweet

Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis, elogia Jannik Sinner e riflette sulla storia della Coppa Davis, ricordando i momenti salienti della sua carriera

Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, ha condiviso il suo entusiasmo per Jannik Sinner durante l’evento Vanity Fair Stories 2023. “Sinner? È un fenomeno, un carrarmato”, ha affermato Pietrangeli, elogiando il giovane talento italiano. Pietrangeli ha messo in risalto la forza e l’abilità di Sinner, predicendone una carriera dominante nel circuito del tennis nei prossimi anni. “Fatemi dire una cosa, Sinner non si guarda, si ascolta”, ha aggiunto, sottolineando l’impatto unico che il giovane tennista ha nel gioco.

I ricordi di Pietrangeli sulla Coppa Davis

Parlando della Coppa Davis, competizione nella quale Pietrangeli detiene numerosi record, ha espresso il suo desiderio di congratularsi con i giocatori in caso di vittoria. Il suo coinvolgimento personale e la sua passione per il tennis hanno illuminato il suo discorso. Ha ricordato con orgoglio i momenti salienti della sua carriera e la sua lunga lotta per la partecipazione dell’Italia nella competizione.

Pietrangeli sul futuro del tennis italiano

Pietrangeli ha anche parlato del futuro luminoso del tennis italiano, citando la squadra giovane e talentuosa che può mantenere alti livelli di gioco per molti anni. Ha elogiato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, sottolineando la sua leadership efficace nonostante le inevitabili critiche. Pietrangeli ha concluso riflettendo sui record stabiliti durante la sua carriera e sul fatto che Matteo Berrettini abbia superato uno di questi raggiungendo la finale a Wimbledon nel 2021.

Le parole di Nicola Pietrangeli a Vanity Fair Stories 2023 hanno offerto una prospettiva preziosa sul tennis italiano, celebrando le nuove stelle emergenti e riflettendo su una ricca eredità sportiva.