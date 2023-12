Anziano, cane e pub: lo spot natalizio del Charlie’s Bar conquista i social

0 SHARES Condividi Tweet

Uno spot natalizio del Charlie’s Bar, un locale storico in Irlanda del Nord, diventa virale sui social. Protagonista un anziano che stringe amicizia con un cane e una coppia al pub.

Il recente spot natalizio del Charlie’s Bar, un pub storico nella cittadina di Enniskillen, Irlanda del Nord, ha rapidamente conquistato il cuore degli utenti sui social. La storia emozionante ha catturato l’attenzione su diverse piattaforme, guadagnandosi il titolo dello spot più toccante dell’anno. Il protagonista è un anziano signore che, visitando il pub, trova amicizia e calore umano in un cane e in una giovane coppia. Questa narrazione semplice e potente si chiude con una citazione di W. B. Yeats, che risuona profondamente nel contesto del racconto: “Qui non esistono sconosciuti, ma solo amici che non hai ancora conosciuto”.

Un pub accogliente e aperto a tutti

Lo spot comunica ai clienti e al pubblico che il Charlie’s Bar manterrà le sue porte aperte durante le vacanze, offrendo un luogo accogliente e caldo a chiunque ne abbia bisogno. Il messaggio sottolinea che, mentre il Natale è un periodo di gioia per molti, può anche essere difficile per altri. Il pub invita chiunque si senta solo durante le festività a fare visita per un momento di condivisione e compagnia. La storia, iniziando con l’anziano che depone dei fiori al cimitero e poi si dirige verso il pub, illustra la solitudine che può essere mitigata dalla comunità e dall’accoglienza.

Creazione a basso costo, impatto elevato Nonostante l’apparente qualità elevata dello spot, la produzione ha comportato una spesa minima, solo 700 sterline. Realizzato con un iPhone, lo spot presenta come attore principale Martin McManus, 73 anni, membro di un gruppo teatrale amatoriale. La giovane coppia incontrata dal protagonista al pub, interpretata da Meagan Daley e Alex Middlemass, è una coppia reale della città, e il loro cane Missy è un vero componente della loro famiglia. Lo spot, con la sua autenticità e semplicità, dimostra come un messaggio profondo possa essere trasmesso efficacemente anche con risorse limitate.