Fedez denuncia l’hater per le minacce al figlio, il web lo bombarda di critiche: “E quando tu facevi battute su Emanuela Orlandi?”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez denuncia un utente per aver minacciato suo figlio Leone, ma riceve critiche per aver precedentemente scherzato sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Fedez ha denunciato un utente per un commento minaccioso rivolto a suo figlio Leone. Il rapper e marito di Chiara Ferragni ha preso questa decisione dopo che l’utente aveva pubblicato un messaggio offensivo, che includeva una foto del piccolo Leone imbarazzato durante un evento calcistico, accompagnato da un commento che alludeva alla violenza. “Avete un solo proiettile chi colpite?”, aveva scritto l’hater, riferendosi al figlio di Fedez.

Fedez, indignato e preoccupato per la sicurezza di suo figlio, ha mantenuto la promessa fatta sui social di agire legalmente. “Sono senza parole. Sono perfettamente cosciente del fatto che ci sia un giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas, ad augurarmi la morte… Però nel momento in cui toccate i miei figli, allora lì avete un problema ragazzi, avete un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Vi posterò nome e cognome di questa persona e di tutti gli altri che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio,” ha dichiarato Fedez.

Le critiche per il caso Orlandi

Tuttavia, la denuncia di Fedez ha scatenato alcune critiche. Alcuni utenti hanno sollevato il caso in cui il rapper aveva scherzato sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, un caso di lunga data che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. Durante una puntata di “Muschio Selvaggio”, Fedez aveva fatto un commento ironico sulla scomparsa di Orlandi, suscitando polemiche.

Un utente ha sottolineato questa discrepanza nel comportamento di Fedez: “Fedez ha fatto benissimo a denunciare quel ragazzo lì, tuttavia questa storia mette alla luce una triste realtà: la plebe non può fare passi falsi, i ricchi possono divertirsi a fare black humor (vedi caso Orlandi) tanto nessuno li tocca”.

Fedez tra protezione familiare e polemiche

Fedez si è mostrato deciso nella tutela del suo figlio, ma sta affrontando, al contempo, le critiche per le sue precedenti battute, aprendo un dibattito su ciò che è accettabile nel discorso pubblico e sui social media, specialmente quando coinvolge figure pubbliche.