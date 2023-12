Antonella Clerici festeggia i 60 anni in studio e Lorenzo Biagiarelli le dedica una frase in diretta ma commette una gaffe che gli fa fare una brutta figura

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici celebra il suo 60° compleanno in studio con una canzone personalizzata e una torta, mentre Lorenzo Biagiarelli fa una gaffe

Ieri, mercoledì 6 dicembre, Antonella Clerici ha compiuto 60 anni, e per celebrare l’occasione i colleghi di “È Sempre Mezzogiorno” le hanno riservato una festa a sorpresa. La conduttrice, molto amata dal pubblico italiano, è stata accolta in studio con una canzone speciale per il suo compleanno, una versione modificata di “Bagno a mezzanotte” di Elodie. I cuochi e i musicisti del programma hanno accolto Antonella Clerici con la canzone: «Uno, due, tre Anto, siamo qui per la tua festa, aprirò la tua finestra… Baby!».

Visibilmente divertita e emozionata, Antonella ha apprezzato molto la sorpresa e ha ringraziato i colleghi per il gesto. È stata poi presentata una torta profiteroles, la preferita di Antonella, che ha espresso la sua gioia: «Non ci può essere compleanno senza il mio adorato. Sono molto felice di essere qui con voi e di festeggiare in questo modo perché sono felice, ho una vita molto piena». Anche Anna Moroni, famosa cuoca del programma, ha inviato i suoi auguri con una promessa di biscottini speciali.

La gaffe di Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli, uno dei cuochi di “È Sempre Mezzogiorno” e compagno di Selvaggia Lucarelli, ha involontariamente commesso una gaffe durante la trasmissione. Nel tentativo di sottolineare l’unicità della puntata, ha citato erroneamente Dostoevskij, dicendo: «Parafrasando Dostoevskij dico che “Non tutte le puntate sono uguali perché questa è molto meno uguale delle altre”». In realtà, la frase corretta proviene da “La fattoria degli animali” di George Orwell, non da Dostoevskij. Questo errore ha aggiunto un tocco di leggerezza e umorismo all’atmosfera già festosa dello studio.

Un compleanno speciale per Antonella Clerici

La celebrazione del 60° compleanno di Antonella Clerici in studio ha dimostrato l’affetto e la stima che colleghi e fan nutrono nei suoi confronti. La conduttrice ha vissuto un momento di condivisione e gioia, sottolineando quanto sia importante per lei trascorrere il suo giorno speciale in compagnia di coloro che lavorano con lei.