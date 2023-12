“Vacanze di Natale” ritorna nei cinema per un giorno, i telespettatori si dovranno vestire anni 80

0 SHARES Condividi Tweet

A 40 anni dalla sua uscita, il classico film “Vacanze di Natale” dei fratelli Vanzina tornerà nei cinema per un giorno in versione restaurata e rimasterizzata.

“Vacanze di Natale”, la celebre commedia dei fratelli Vanzina che ha dato il via all’era dei cinepanettoni, sta per fare un ritorno speciale nelle sale cinematografiche. Per celebrare i 40 anni dalla sua uscita, il film tornerà nei cinema per un solo giorno, il 30 dicembre, in una versione restaurata e rimasterizzata. Questa giornata speciale, denominata “Vacanze di Natale Day“, offrirà ai fan dell’iconica pellicola l’opportunità di rivivere le risate e le avventure del cast memorabile in un’atmosfera anni ’80.

Per rendere l’evento ancora più speciale, Filmauro e Nexo Digital hanno invitato gli spettatori a partecipare con un dress code anni ’80, per immergersi completamente nell’energia e nello spirito di quegli anni.

Un viaggio nostalgico a Cortina

Ambientato nella lussuosa località di Cortina d’Ampezzo nel 1983, “Vacanze di Natale” rappresenta un vero e proprio romanzo generazionale, catturando gli stili di vita e i linguaggi dell’epoca. Il film, con un cast che include Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli e molti altri, ha saputo raccontare con umorismo e leggerezza le vacanze di Natale di due famiglie benestanti di Roma e Milano, oltre a una serie di personaggi esuberanti che si ritrovano coinvolti in avventure comiche.

La pellicola, arricchita da una colonna sonora iconica, è diventata un classico senza tempo, un punto di riferimento per i cinepanettoni che avrebbero seguito. Il film riesce a far rivivere la nostalgia degli anni ’80 grazie ai paesaggi mozzafiato delle Dolomiti e alle canzoni indimenticabili come “Maracaibo” di Lu Colombo e “Moonlight Shadow” di Mike Oldfield e Maggie Reilly.

Un’epoca cinematografica indimenticabile

Il successo di “Vacanze di Natale” ha aperto la strada a un filone molto amato e seguito del cinema italiano: i cinepanettoni. Questa commedia natalizia, con il suo mix di risate e nostalgia, non solo ha segnato un’epoca ma ha anche influenzato il modo in cui il pubblico italiano ha iniziato a percepire e a vivere il Natale al cinema. La proiezione speciale del film sarà un’occasione unica per i fan di tutte le età di riunirsi e celebrare una delle commedie italiane più amate, ricordando un periodo storico significativo per il cinema e la cultura popolare del paese.