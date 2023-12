Eros Ramazzotti per la prima volta risponde ai titoli di giornali su un riavvicinamento con Michelle Hunziker

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti smentisce decisamente le voci di un riavvicinamento romantico con l’ex moglie Michelle Hunziker, riportate dal settimanale Diva e Donna.

Il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato un articolo che suggeriva un possibile riavvicinamento romantico tra Eros Ramazzotti e l’ex moglie Michelle Hunziker. Questo gossip ha rapidamente catturato l’attenzione dei fan e dei media, alimentando speculazioni su un potenziale ritorno di fiamma. Tuttavia, Ramazzotti ha prontamente smentito queste voci attraverso il suo profilo Instagram. “Eros Ramazzotti smentisce categoricamente quanto pubblicato in data odierna dal settimanale Diva e Donna”, ha affermato il cantante, descrivendo l’articolo come una distorsione della realtà, basata sull’uso tendenzioso di immagini di un normale incontro familiare.

La verità sul rapporto tra Ramazzotti e la Hunziker

L’articolo di Diva e Donna si basava su presunte osservazioni del comportamento tra Ramazzotti e la Hunziker durante il 27° compleanno della loro figlia Aurora. La rivista ha interpretato queste interazioni come segni di un riavvicinamento affettivo. Tuttavia, l’entourage di Ramazzotti ha chiarito che, tra lui e Hunziker, esiste solo un rapporto di amicizia e di rispetto reciproco, principalmente incentrato sul loro amore condiviso per la figlia. “Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia”, hanno precisato i rappresentanti del cantante.

Eros Ramazzotti e la sua vita privata

Questo episodio mette in luce il desiderio di Ramazzotti di mantenere la sua vita privata al riparo da speculazioni e gossip infondati. Attualmente, il cantante è sentimentalmente legato a Dalila Gelsomino, mentre la Hunziker ha una relazione con Alessandro Carollo. L’evento che ha scatenato le voci infondate è stato il compleanno di Aurora, in cui entrambi i genitori hanno espresso il loro affetto. “I due, separati da quasi venti anni, da tempo hanno un rapporto di grande amicizia e condividono l’amore immenso per Aurora”, ha concluso l’entourage di Ramazzotti, chiudendo così ogni gossip sul loro rapporto.