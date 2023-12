Viterbo, vince due milioni di euro al gratta e vinci ma non se ne accorge, ad avvisarlo è il tabaccaio onesto

0 SHARES Condividi Tweet

Un giocatore a Montefiascone vince 2 milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro, grazie all’intervento del tabaccaio che lo avvisa della vincita.

Vincita milionaria a Montefiascone

A Montefiascone, in provincia di Viterbo, si è verificato un evento straordinario. Un giocatore fortunato ha ottenuto una vincita record di 2 milioni di euro. Questa straordinaria fortuna è giunta grazie all’acquisto di un gratta e vinci da 10 euro. Inizialmente, il vincitore non ha realizzato di avere in mano il biglietto vincente. “Non si era accorto del biglietto vincente,” ha riferito Fabrizio Pappalardo, titolare della tabaccheria Takan.

l’intervento decisivo del tabaccaio

Il ruolo cruciale in questa storia è stato quello del tabaccaio. Fabrizio Pappalardo, dopo aver notato che il cliente non aveva compreso l’entità della sua vincita, ha preso l’iniziativa di contattarlo. “Lo ha grattato direttamente in tabaccheria ma non si è reso conto della vincita. Sono stato io ad avvertirlo, chiamandolo per dirgli di tornare immediatamente indietro,” ha spiegato Pappalardo. Questo gesto di grande onestà ha permesso al fortunato giocatore di rivendicare il suo premio.

Una vincita che cambia la vita

Questa vincita rappresenta una delle più alte mai registrate nella zona di Viterbo. Il tabaccaio Pappalardo ha riconosciuto immediatamente l’importanza del premio grazie ai sistemi di controllo presenti in tabaccheria. “Quando ho passato il gratta e vinci mi è uscito l’avviso ‘Prenotabile in banca’,” ha detto Pappalardo