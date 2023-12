Bari, incidente sul lavoro alla Bosch, operaio 45enne rimane incastrato in un macchinario, è gravissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Un operaio di 45 anni è stato gravemente ferito in un incidente nello stabilimento Bosch a Bari, provocando uno sciopero dei sindacati. Le indagini sulla dinamica sono in corso.

Incidente grave in fabbrica: le condizioni dell’operaio

Un grave incidente si è verificato ieri nello stabilimento Bosch di Bari, dove un operaio di 45 anni è rimasto seriamente ferito mentre lavorava sulla linea ‘Zc corpo’. A seguito dell’incidente, l’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari. L’operaio ha subito un trauma toracico, un trauma addominale e la frattura del perone.

Sciopero e reazioni sindacali

Dopo l’incidente, i sindacati hanno proclamato uno sciopero che sta interessando tutti e tre i turni di lavoro della fabbrica in corso oggi. Ciro D’Alesio, segretario della Fiom Bari, ha espresso la sua vicinanza all’operaio ferito e ha sottolineato la necessità di intervenire in materia di sicurezza sul lavoro. “Siamo vicini all’operaio coinvolto ma questo ennesimo incidente sul lavoro ci dice che è necessario intervenire”, ha dichiarato all’ANSA. Il sindacalista ha poi aggiunto: “È inammissibile – prosegue – che accadano episodi del genere sul posto di lavoro”.

Indagini in corso

Attualmente, sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. I carabinieri della compagnia di Modugno e il personale dello Spesal della Asl di Bari stanno lavorando per determinare le cause precise dell’accaduto. D’Alesio ha evidenziato che, nonostante la Bosch sia generalmente attenta dal punto di vista della sicurezza, è fondamentale comprendere le circostanze esatte in cui si è verificato l’incidente.