Bari, tragico errore sul lavoro, camionista viene investito da un tir guidato sa un collega, muore sul colpo

0 SHARES Condividi Tweet

Un autista di camion è morto dopo essere stato investito da un altro mezzo pesante durante una pausa nell’area dello scalo merci ferroviario Ferruccio a Bari.

Morte improvvisa di un autista di camion

Un tragico incidente si è verificato ieri mattina all’interno dello scalo merci ferroviario Ferruccio a Bari, dove un autista di camion è deceduto dopo essere stato colpito da un altro camion. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo, dipendente di una società esterna a Rfi, era sceso dal suo mezzo per una pausa.

Soccorsi inutili e indagini in corso

Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, per l’autista originario di Corato, in provincia di Bari, non c’è stato nulla da fare. La Polizia locale di Bari e il personale dello Spesal della Asl sono ora al lavoro per indagare sull’accaduto e determinare la dinamica esatta dell’incidente.

Disposizione dell’autopsia

La magistratura ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima per avere ulteriori dettagli sull’incidente. L’esame autoptico dovrebbe fornire informazioni cruciali per comprendere le circostanze che hanno portato alla morte dell’autista di camion.