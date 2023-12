Rivelazioni esplosive sul caso Pandoro: Fedez era ignaro di tutto e ora è intenzionato a licenziare il manager di Chiara

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez, all’oscuro dell’accordo milionario sul pandoro Ferragni-Balocco, considera l’idea di licenziare il manager di Chiara, Fabio Maria D’Amato, per la gestione della situazione.

Emergono dettagli scottanti sul cosiddetto “pandoro-gate” che coinvolge Chiara Ferragni. Fedez, il marito della nota influencer, sarebbe stato completamente all’oscuro del milione di euro guadagnato dalla moglie dalla vendita del pandoro Ferragni-Balocco. Questa cifra era stata inizialmente promessa per l’Ospedale Regina Margherita di Torino, ma non è stata completamente devoluta come promesso. La rivelazione ha causato grande sorpresa e sdegno in Fedez, che, secondo le fonti, non era stato informato di questa significativa transazione finanziaria.

Tensioni in casa Ferragnez

La situazione ha creato evidenti tensioni all’interno della famiglia Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez sono noti per la loro presenza costante sui social media, ma questa situazione ha portato a un loro temporaneo ritiro dalla scena pubblica. Secondo alcune voci, Fedez avrebbe addirittura imposto a Chiara di fare una donazione di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita, come tentativo di rimediare alla situazione e di placare le polemiche suscitate. La tensione è palpabile, e il padre di Fedez sembra essere l’unico in grado di mantenere la calma in casa.

Possibile licenziamento del manager di Chiara

Il fulcro della controversia si sta ora spostando sul manager di Chiara Ferragni, Fabio Maria D’Amato. Fedez, sentendosi tradito dalla mancanza di trasparenza e dalla cattiva gestione della situazione, sta considerando seriamente l’idea di licenziare D’Amato. Questa mossa potrebbe portare a un importante cambiamento nella gestione della carriera di Chiara, segnando una svolta significativa nella loro vita professionale e personale. La domanda che tutti si pongono è se Fedez riuscirà a separare Chiara dal suo manager di lunga data.