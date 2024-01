Vicenza, due decessi per influenza suina, altri in condizioni critiche

0 SHARES Condividi Tweet

A Vicenza, un uomo di 47 anni è deceduto per influenza suina, marcando il secondo decesso in pochi giorni. Altri tre pazienti sono ricoverati, con una donna in condizioni critiche

La città di Vicenza sta affrontando un’epidemia preoccupante di influenza suina, come dimostrato dal recente decesso di un uomo di 47 anni all’ospedale San Bortolo, dovuto al virus H1N1 di tipo A. Questo caso segue un altro decesso avvenuto pochi giorni prima, segnalando una situazione di crescente allarme sanitario. Altri tre pazienti sono attualmente ricoverati per polmonite interstiziale, una complicazione grave dell’influenza suina che causa insufficienza respiratoria.

Lotta per la sopravvivenza

Tra i pazienti attualmente ricoverati, una donna è in condizioni particolarmente critiche. I casi più gravi stanno ricevendo trattamenti avanzati come l’Ecmo, che consente la circolazione sanguigna extracorporea, indicando la serietà delle condizioni di questi pazienti e gli sforzi intensivi del personale medico per salvare le loro vite.

L’importanza della prevenzione e della ricerca

Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, ha espresso le sue condoglianze per il decesso e ha sottolineato l’importanza della prevenzione e dei comportamenti corretti per fronteggiare l‘epidemia. Ha inoltre sollecitato un maggiore investimento nella ricerca e formazione medica, sottolineando la necessità di risorse aggiuntive, soprattutto da parte dell’Unione Europea, per affrontare sfide sanitarie come questa. Ciambetti ha riconosciuto il lavoro instancabile dei medici e del personale sanitario, pur evidenziando che molto resta ancora da comprendere e migliorare nel campo della medicina.