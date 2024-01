Fedez assediato sotto casa dai giornalisti, il suo commento gela tutti: “Neanche Matteo Messina Denaro aveva tutta questa gente sotto casa”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez, in un video sarcastico su Instagram, confronta l’assedio mediatico sotto casa sua a quello che avrebbe avuto Matteo Messina Denaro, commentando le priorità dell’informazione italiana.

Fedez ha recentemente pubblicato una story su Instagram in cui fa un confronto estremo tra l’attenzione mediatica ricevuta sotto la sua abitazione a Milano e quella che avrebbe avuto Matteo Messina Denaro, il superlatitante deceduto nel 2023. Questo commento mira a sottolineare, con tono sarcastico, come l’attenzione dei media si concentri su questioni che, secondo lui, non dovrebbero avere tale rilevanza, trascurando dinamiche ben più importanti.

Fedez e l’attenzione mediatica

Fedez si è espresso in maniera critica sulla situazione, con un atteggiamento di derisione nei confronti dell’enorme quantità di fotografi e giornalisti che attendono fuori dalla sua casa. Il rapper, attraverso il suo video, ha evidenziato la sua percezione di come i media diano eccessiva importanza a fatti di minore rilevanza, come le vicende personali delle celebrità, piuttosto che a temi più seri e rilevanti a livello nazionale.

La vicenda dello scandalo pandoro

Il focus dei media sulla casa di Fedez è legato allo scandalo del pandoro Pink Christmas promosso dalla moglie Chiara Ferragni in collaborazione con l’azienda Balocco, per cui l’influencer è ora indagata per truffa aggravata. Fedez, che inizialmente aveva scelto di non intervenire direttamente nella vicenda, sembra ora disposto a esprimere la sua opinione. Nonostante non si tratti di una presa di posizione formale, il suo commento riflette la tensione e il disagio causati dall’incessante attenzione mediatica e dalla speculazione che ne deriva, come dimostrato dalla vendita dei nastrini della confezione del pandoro a prezzi esorbitanti.