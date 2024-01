Napoli, 70enne muore investito sulle strisce pedonali da un carabiniere alla guida di un’auto del servizio scorte

0 SHARES Condividi Tweet

Un carabiniere è indagato per omicidio colposo a Napoli dopo aver investito e ucciso un pedone di 72 anni e ferito gravemente la sua moglie mentre attraversavano sulle strisce pedonali

Un tragico incidente si è verificato martedì mattina in corso Umberto a Napoli, dove un carabiniere, alla guida di un’Alfa Romeo Stelvio blindata del servizio scorte, ha investito un pedone. Francesco Esposito, 72 anni, è morto a seguito dell’impatto, mentre sua moglie, di 70 anni, è rimasta gravemente ferita. L’incidente è avvenuto mentre la coppia stava attraversando le strisce pedonali. Il carabiniere, visibilmente sconvolto e seduto sul marciapiede con il viso tra le mani poco dopo lo schianto, è ora indagato per omicidio colposo.

Le circostanze dell’incidente

L’auto del servizio scorte, impiegata per l’ex procuratore antimafia Cafiero de Raho, che non era a bordo al momento dell’incidente, ha tragicamente colpito la coppia. La situazione ha scosso profondamente i passanti e la comunità locale, che ha assistito alle drammatiche conseguenze dell’incidente. La procura sta conducendo indagini per stabilire le esatte circostanze dell’accaduto e la responsabilità del carabiniere coinvolto.

La comunità sotto shock

Questo incidente ha lasciato la comunità di Napoli in uno stato di shock e lutto per la perdita di Francesco Esposito. L’attenzione si concentra ora sulle indagini in corso e sulle condizioni di salute della moglie ferita.