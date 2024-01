Trentino: uomo uccide la moglie e si suicida, lasciando tre figli piccoli

0 SHARES Condividi Tweet

Un boscaiolo di 45 anni ha ucciso a coltellate la moglie a Valfloriana, Trentino, prima di togliersi la vita in un fienile. La coppia stava affrontando una separazione.

Un tragico evento ha sconvolto la comunità di Valfloriana, in Trentino, quando Igor Moser, un boscaiolo di 45 anni, ha assassinato sua moglie Ester Palmieri, di 37 anni, a coltellate. Subito dopo l’omicidio, l’uomo si è tolto la vita impiccandosi in un fienile di sua proprietà. La coppia, in fase di separazione, lascia tre figli di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Dettagli della tragedia

La vicenda è emersa nella mattinata di giovedì 11 gennaio, quando i fatti hanno avuto luogo mentre i loro tre figli si trovavano a scuola. Secondo le indagini dei carabinieri, il movente dell’omicidio potrebbe essere collegato alla separazione in corso tra la coppia. Il luogo del delitto è stato descritto come particolarmente cruento. Dopo aver ferito mortalmente la moglie, Igor Moser si è recato al fienile a Castello di Fiemme, dove si è impiccato.

Il ricordo di Igor ed Ester

Al momento del femminicidio, i tre figli della coppia si trovavano a scuola. La notizia del tragico evento ha portato lo zio dei bambini a prenderli da scuola per portarli con sé. Igor Moser era noto come boscaiolo, mentre Ester Palmieri era una figura conosciuta nella comunità, avendo recentemente aperto un centro olistico di benessere.