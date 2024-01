Campobasso, malore per bolletta salata, anziana riceve un mazzo di fiori dalla società

0 SHARES Condividi Tweet

Un errore nella bolletta dell’acqua causa un malore in un’anziana di Campobasso, che ha ricevuto una fattura di 62mila euro. La società responsabile ha inviato scuse e un mazzo di fiori

Un grave errore in una bolletta dell’acqua ha causato un serio malore a un’anziana signora di Campobasso. La bolletta mostrava un importo sbalorditivo di 62mila euro, dovuto a un errore di trascrizione. L’anziana, già affetta da problemi cardiaci, è stata colta da malore non appena ha letto l’importo.

Intervento della Grim e scuse formali

Dopo l’intervento del personale del 118 e il successivo ricovero in ospedale, la Grim, la società che gestisce il servizio idrico in Molise, si è attivata per rimediare all’errore. Il direttore Massimo Saluppo ha inviato un biglietto di auguri di pronta guarigione e le scuse dell’azienda, insieme ad un mazzo di fiori, all’anziana signora. La Grim ha ammesso l’errore nella fatturazione e ha spiegato che l’importo errato era il risultato di una trascrizione inesatta.

Promesse future e azioni legali

In seguito a questo incidente, la società ha garantito che con l’introduzione dei contatori intelligenti, errori simili non si verificheranno più. Nonostante questo, la donna e i suoi familiari si sono rivolti a un avvocato e hanno annunciato azioni legali. Per rassicurare ulteriormente l’anziana, il dirigente della Grim l’ha contattata telefonicamente per spiegare l’errore e si è assicurato di inviarle un mazzo di fiori a nome di tutta la società per augurarle una pronta guarigione.