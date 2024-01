E’ crisi di coppia? Chiara Ferragni in vacanza sulla neve con i figli, nessuna traccia di Fedez

0 SHARES Condividi Tweet

In vacanza sulla neve, Chiara Ferragni condivide momenti sereni con i figli, Leone e Vittoria, mentre Fedez rimane assente dai social. La famiglia Ferragni si rilassa tra slittino e giochi, in una pausa dalla moda e dalle controversie recenti.

Vacanza invernale per Chiara Ferragni e famiglia

Chiara Ferragni, icona di moda e influencer, si gode una vacanza sulla neve insieme ai suoi bambini Leone e Vittoria, ma del marito Fedez non vi è traccia sui social.

La Ferragni appare in foto sorridente e serena, condividendo i momenti gioiosi insieme alla madre Marina Di Guardo e alla sorella Valentina. Questo momento di relax avviene mentre il mondo della moda è in fermento per la prossima Fashion Week.

Assenza di Fedez e silenzio sui social

Nonostante le immagini felici, l’assenza di Fedez nelle foto pubblicate da Chiara su Instagram solleva interrogativi.

La Ferragni, che ha recentemente affrontato controversie legate al caso del pandoro Balocco “Pink Christmas” e accuse di truffa aggravata, ha scelto di disabilitare i commenti sui suoi post. In un comunicato diffuso dai suoi legali, ha espresso fiducia nella magistratura e la sua disponibilità a collaborare con le autorità.

Indagini in corso e vita privata sotto i riflettori

Nel frattempo, emergono dubbi su altre iniziative benefiche di Chiara Ferragni, come la vendita di una bambola a sua immagine e somiglianza, il cui ricavato doveva essere devoluto all’associazione no profit americana “Stomp Out Bullying”.

La CEO dell’associazione ha dichiarato di non conoscere personalmente Chiara Ferragni e di non aver mai ricevuto fondi. Mentre queste questioni legali si evolvono, la vita privata della Ferragni continua ad attirare l’attenzione, con speculazioni sulla possibile tensione tra lei e Fedez, il quale ha recentemente attaccato i media e poi si è allontanato dai social.

La vacanza invernale di Chiara con la famiglia, senza Fedez, sembra segnare una pausa dalle turbolenze mediatiche e dai problemi coniugali.