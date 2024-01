Tiziana Panella dopo giorni di assenza riprende il timone di Tagadà su La7 e racconta: ‘Ero al fianco del mio compagno in una sfida difficile’

0 SHARES Condividi Tweet

Tiziana Panella ritorna alla conduzione di Tagadà su La7 dopo un’assenza, spiegando di essere stata al fianco del suo compagno in un momento critico

Tiziana Panella fa il suo atteso ritorno come conduttrice di Tagadà, la popolare trasmissione di La7, dopo una pausa di alcuni giorni. Rompendo il silenzio sui motivi della sua assenza, ha chiarito che non si trattava di problemi lavorativi con l’emittente né di malattie personali, come speculato da alcuni. “Ero occupata in un altro luogo, in una battaglia difficile, difficilissima. Sono stata accanto al compagno della mia vita”, ha condiviso la Panella, offrendo un’intima finestra sulle sue recenti esperienze personali.

Un ringraziamento speciale

Nel suo discorso di rientro, la Panella ha espresso profonda gratitudine verso il reparto di cardiochirurgia dell’ospedale di Treviso. Ha ringraziato tutti i professionisti coinvolti, dal primario ai chirurghi, fino alla fisioterapista descritta come “questo angelo con i capelli rossi”. La sua esperienza ha evidenziato l’eccellenza del settore sanitario veneto, un aspetto che spesso non riceve l’attenzione dovuta.

L’umanità nella terapia intensiva

La Panella ha sottolineato anche l’importanza dell’umanità nel contesto della terapia intensiva, dove il suo compagno ha trascorso del tempo. Ha parlato delle persone straordinarie che lavorano in questi reparti, lodando il loro grande senso del dovere e la profonda umanità che aiuta i pazienti e i loro cari a non perdere la speranza nei momenti più difficili. La sua testimonianza personale porta luce e apprezzamento a coloro che lavorano instancabilmente dietro le quinte del sistema sanitario.