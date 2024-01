Fedez non ci casca allo scherzo orchestrato da Le Iene, ne esce benissimo e con una risposta trasparente

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez risponde con calma e ironia a uno scherzo orchestrato da Le Iene, dimostrando la sua trasparenza e attirando l’attenzione dei media.

Le Iene hanno recentemente preso di mira Francesco Facchinetti per uno scherzo che ha coinvolto anche il rapper Fedez. Utilizzando una tecnologia di intelligenza artificiale, Sebastian Gazzarrini ha imitato la voce di Facchinetti per inviare messaggi ingannevoli a diversi contatti, tra cui il famoso rapper. Uno scherzo particolarmente audace ha coinvolto una falsa informazione riguardante Myrta Merlino e Fedez. “Fede come stai? Ascolta, ho sentito Myrta Merlino. Stai attento perché ha delle cose su di te“, è stato il messaggio recapitato a Fedez, che avrebbe potuto creare tensione o panico.

La risposta pulita e diretta di Fedez

Contrariamente a quanto si potrebbe aspettare in

una situazione simile, Fedez ha reagito con grande calma e trasparenza. Il rapper ha risposto in modo schietto e senza alcuna preoccupazione: “Guarda che io sono pulito. Non ho nulla da nascondere. Questo mese mi hanno guardato anche il b**o del c**o. Quindi che stia attenta lei a quello che dice”. Questa risposta ha dimostrato non solo la pulizia della sua coscienza ma anche un senso dell’umorismo che ha permesso a Fedez di uscire indenne da quello che avrebbe potuto essere un momento imbarazzante o compromettente.

Fedez mette in discussione il messaggio ricevuto

Oltre alla sua risposta iniziale, Fedez ha anche contattato Francesco Facchinetti, esprimendo perplessità riguardo al messaggio ricevuto: “Ma poi Francesco, ma che messaggio è? Mi dici di stare attento a Myrta Merlino che ha delle cose su di me. E dopo che sto attento cosa succede? Sto attento in che modo? O mi dici cosa ha in mano“. La sua capacità di mettere in discussione lo scherzo e di affrontarlo con intelligenza ha messo in luce la sua capacità di gestire situazioni potenzialmente delicate. Il risultato è stato che anche i tentativi dei paparazzi di scoprire qualcosa di scottante intorno alla casa Ferragnez sono stati vani, trovando al massimo la loro cagnolina Paloma intenta nelle sue attività quotidiane. Fedez ha dimostrato ancora una volta di essere un personaggio pubblico capace di gestire la pressione con intelligenza e ironia.