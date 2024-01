Scompare a seguito di una lite con la compagna: il 24enne Danilo Romani, dopo tre giorni di ricerche, trovato morto

0 SHARES Condividi Tweet

Danilo Romani, 24 anni, dopo una discussione con la fidanzata, è stato trovato morto in una cava ad Alba. La sua scomparsa aveva suscitato grande preoccupazione.

La scomparsa dopo un litigio

Danilo Romani, un giovane lavoratore della Ferrero di Alba, è scomparso dopo un litigio con la fidanzata.

La coppia, che viveva insieme da tempo, aveva affrontato recentemente problemi di relazione, tanto da ricorrere a un consulente di coppia.

“Dopo l’ennesima litigata, lunedì scorso, però, Danilo era uscito di casa scomparendo a bordo della sua Golf Variant”, ha rivelato la fidanzata, che poi ha denunciato la sua scomparsa.

La ricerca e il tragico ritrovamento

Il caso di Danilo è diventato di interesse pubblico dopo essere stato trattato dal programma televisivo “Chi l’ha visto?”.

L’ultima volta era stato visto in borgata Ronchesio, a San Damiano, dove si sono concentrate le ricerche.

Danilo è stato ritrovato morto in una cava in località Biglini, ad Alba, alle prime luci di giovedì 18 gennaio. Questo ritrovamento ha scosso la comunità e ha portato i carabinieri a indagare per chiarire le circostanze della sua morte.

L’indagine in corso

La prematura scomparsa di Danilo Romani ha lasciato una scia di tristezza e interrogativi tra i suoi cari.

Mentre l’indagine è in corso, la famiglia e gli amici cercano di capire cosa sia accaduto nelle ultime ore della vita di Danilo.