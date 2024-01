La rivelazione del paragnosta Giucas Casella: “Sono in contatto con Silvio Berlusconi dall’aldilà, so che sta benissimo”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante Robinson Pop Up, Giucas Casella sorprende rivelando contatti con Silvio Berlusconi e racconta un aneddoto su un volo condiviso con Maradona.

Giucas Casella e il suo legame insolito con Berlusconi

Giucas Casella, famoso paragnosta e illusionista, ha sempre attirato l’attenzione per il suo stile unico e le sue performance sorprendenti.

Recentemente, durante una puntata speciale di Robinson Pop Up, programma di Repubblica condotto da Saverio Raimondo e Stefano Rapone, ha rivelato di essere in contatto con l’ex Premier italiano Silvio Berlusconi. Questa dichiarazione ha naturalmente suscitato sorpresa e scetticismo, ma Casella ha insistito sulla veridicità dei suoi contatti.

Lo scambio ironico con Stefano Rapone

Stefano Rapone, noto per il suo humor tagliente, ha subito colto l’occasione per un battibecco giocoso, chiedendo a Casella: “Che clima c’è dove sta Berlusconi? Fa caldo?”. Questo scambio ironico ha aggiunto un tocco leggero alla conversazione, mostrando come le affermazioni di Casella siano state prese con una certa leggerezza, nonostante la loro natura inusuale.

Un incontro memorabile in volo

Casella ha poi raccontato un episodio significativo: l’incontro con Silvio Berlusconi su un aereo in viaggio da Roma a Milano. Ha descritto come, dopo essere stato protagonista di un incidente durante lo show “Fantastico” della Rai, fosse in viaggio con Berlusconi, che allora gestiva il programma “Odiens”. Curiosamente, anche il leggendario calciatore Diego Armando Maradona era presente sullo stesso volo, rendendo il racconto ancora più interessante e memorabile.