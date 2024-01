Tragedia nel Base Jumping: paracadute non si apre, sportivo di 33 anni muore dopo il salto dal 29° piano

0 SHARES Condividi Tweet

Tragedia in Thailandia dove Nathy Odinson, base jumper inglese, è morto dopo un salto dal 29° piano di un palazzo a Pattaya a causa del malfunzionamento del paracadute.

Una tragedia ha colpito la comunità del base jumping: Nathy Odinson, 33 anni, originario di Huntingdon nel Cambridgeshire, è morto in Thailandia. La causa della morte è stata un tragico incidente avvenuto durante un salto dal 29° piano di un palazzo nella località costiera di Pattaya. “Il paracadute non si è aperto”, riportano le fonti vicine all’evento.

L’incidente, che ha scosso la comunità dei base jumper, solleva interrogativi sulla sicurezza di questo sport estremo. Odinson, descritto come un esperto base jumper, ha incontrato il suo destino in un luogo che era già noto agli appassionati di questa disciplina. Il salto fatale, avvenuto sabato, ha interrotto la vita di un uomo nel fiore degli anni.

le ultime ore di odinson e il fatale salto

I dettagli dell’incidente sono stati resi noti attraverso varie fonti, tra cui un video citato dal Daily Mail. Il video mostra Odinson pochi minuti prima del salto, mentre fa il conto alla rovescia. “Subito dopo, si vede l’uomo finire su un albero prima di schiantarsi al suolo”, riportano i testimoni.

La polizia di Pattaya è stata allertata intorno alle 19:30 ora locale. Giunta sul posto, ha trovato il corpo di Odinson e il suo paracadute non completamente aperto. Un testimone ha descritto il momento dell’impatto: “Ho sentito il rumore dell’albero e ho pensato che fosse un ramo caduto”.

Il base jumping, noto per il suo alto rischio, attira avventurieri da tutto il mondo. Tuttavia, incidenti come questo mettono in luce i pericoli associati a questo sport.

indagini in corso e conseguenze

Le indagini hanno rivelato che Odinson e un amico thailandese avevano pianificato il salto. “Stavano realizzando contenuti video per i social media”, ha spiegato un addetto alla sicurezza. Kamolporn Nadee, vice ispettore della polizia locale, ha confermato che il paracadute non funzionava correttamente.

L’amico di Odinson è stato interrogato e il video del salto è stato acquisito come prova. La polizia ha informato l’ambasciata britannica a Bangkok, che ha contattato i parenti di Odinson nel Regno Unito.