Fatale incidente nel barese, ruota perde aderenza con l’asfalto, muore sul colpo il 25enne Samuele travolto dalla propria moto

La città di Altamura è in lutto per la tragica scomparsa di Samuele Surrente, deceduto in un incidente stradale. I funerali si svolgeranno a Cassano alle Murge.

Lutto cittadino per la prematura scomparsa di Samuele Surrente

La città di Altamura è stata scossa dalla notizia della morte del giovane Samuele Surrente, avvenuta in un tragico incidente stradale.

Il fatale evento si è verificato sabato 27 gennaio, lasciando una città in lutto e una famiglia distrutta.

Samuele stava guidando la sua moto quando, improvvisamente, è stato vittima di un tragico destino. “Samuele è stato travolto dalla sua stessa moto”, riporta una dichiarazione.

Questo tragico incidente ha generato un’onda di tristezza e solidarietà tra gli abitanti di Altamura.

La perdita di una vita così giovane e promettente ha toccato profondamente il cuore della città.

In segno di rispetto e cordoglio, è stato proclamato il lutto cittadino.

Analisi dell’incidente e risposta dei soccorsi

La dinamica dell’incidente è stata oggetto di attenta analisi.

Secondo le prime ricostruzioni basate su testimonianze e indagini, sembra che la ruota posteriore della moto di Samuele abbia perso aderenza con l’asfalto, provocando così il fatale incidente.

“Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvare il giovane”, confermano le autorità.

L’efficienza e la rapidità con cui sono intervenuti i soccorsi evidenziano l’importanza della prontezza in situazioni di emergenza, anche se purtroppo, in questo caso, non è bastata a salvare una vita.

I funerali

La cerimonia funebre per Samuele Surrente si terrà lunedì 29 gennaio a Cassano alle Murge, nella chiesa di SS. Maria Assunta.

Il Primo Cittadino Davide Del Re, esprimendo il suo cordoglio e quello della città, ha proclamato il lutto cittadino durante il funerale. “Si invitano tutti i cittadini a manifestare il proprio cordoglio durante la cerimonia funebre”, ha dichiarato il Primo Cittadino, chiamando la città ad unirsi nel ricordo di Samuele e nel sostegno alla sua famiglia.