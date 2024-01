Incidente mortale in autostrada: ragazzo di 26anni dopo l’incidente esce dall’abitacolo e viene travolto

0 SHARES Condividi Tweet

Emanuele Esposito, un giovane padre di 26 anni, è tragicamente scomparso in un incidente stradale sull’Autostrada Roma-Napoli, lasciando la compagna e una figlia di due anni

Tragico incidente sull’autostrada Roma-Napoli

Emanuele Esposito, 26 anni, originario di Casalnuovo, è morto in un tragico incidente avvenuto sull’Autostrada Roma-Napoli, vicino all’uscita di Caserta Nord. Esposito, che viveva a Tavernanova, una frazione di Casalnuovo, lascia una compagna e una figlia di appena due anni.

Le circostanze dell’incidente

Da una prima ricostruzione, sembra che l’auto di Esposito abbia impattato contro il guardrail e si sia ribaltata. Nonostante il giovane sia riuscito a uscire dall’abitacolo, è stato successivamente investito da un altro veicolo in transito, morendo sul colpo.

Indagini in corso

La dinamica precisa dell’incidente è attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi necessari. I vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno anche raggiunto il luogo dell’incidente, ma purtroppo non c’era più nulla da fare per salvare la vita di Esposito.

Lutto e cordoglio a Casalnuovo

La comunità di Casalnuovo è stata colpita profondamente dalla notizia della morte di Emanuele Esposito. L’incidente ha anche causato notevoli disagi alla circolazione sull’autostrada.

La prematura scomparsa di Emanuele Esposito lascia un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia e di tutti coloro che lo conoscevano.