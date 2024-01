Shannen Doherty sta provando una nuova cura che sta dando ottimi risultati: “Per me questo è un miracolo”

0 SHARES Condividi Tweet

Shannen Doherty, affrontando un cancro al quarto stadio, condivide la sua esperienza positiva con un nuovo trattamento, definendolo un “miracolo”.

Shannen Doherty: la lotta contro il cancro

Shannen Doherty, nota per il suo ruolo in “Streghe”, ha recentemente condiviso una notizia che ha riempito di speranza i suoi fan e il mondo dello spettacolo. Appena due settimane fa, l’attrice aveva rivelato di essersi preparata per il peggio, pianificando addirittura il suo funerale a causa del suo cancro al quarto stadio. Tuttavia, in una svolta sorprendente, Doherty ha annunciato nel suo podcast di aver trovato un nuovo trattamento che sembra rallentare la progressione della malattia.

Il “miracolo” del nuovo trattamento

Shannen ha descritto il suo percorso con il nuovo trattamento come un vero e proprio miracolo. “Dopo quattro cicli del nuovo trattamento, non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi e concludessi con questa cosa. Io ho semplicemente pensato, ‘continuiamo con questo e vedremo’. Dopo il sesto e settimo ciclo abbiamo visto dei miglioramenti. Se lo chiamo miracolo? Per me lo è, per me è un miracolo in questo momento. Ho puntato sulla speranza e ho detto di continuare” ha affermato. Questa esperienza le ha dato nuova speranza e l’ha resa estremamente positiva rispetto al suo futuro.

Positività e speranza nel cammino

L’attrice ha sottolineato l’importanza della positività e della speranza nel suo viaggio. “Devo dire che sono molto positiva dopo aver visto i risultati. Il fatto che stia effettivamente rompendo la barriera ematoencefalica è un miracolo di quel farmaco e un miracolo di Dio che interviene e dice, ‘Le darò una pausa’. A volte cerchi i miracoli nei posti sbagliati e sono proprio lì davanti alla tua faccia. Per questo motivo mi piace parlare di speranza e miracolo” ha condiviso Doherty. Ha anche enfatizzato che, nonostante la malattia, continua a vivere ogni giorno in modo positivo, abbracciando la speranza e la possibilità di un futuro.