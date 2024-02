Grande Fratello: l’hashtag ‘Fuori Varrese’ torna a infiammare i social

0 SHARES Condividi Tweet

Beatrice Luzzi ha subito per mesi una serie di comportamenti inaccettabili da parte di Massimiliano, scatenando sui social la campagna ‘Fuori Varrese‘.

Nel corso del Grande Fratello del 16 dicembre, Alfonso Signorini è intervenuto con un ultimatum all’attore: “Io devo essere chiaro con te, tu la prossima volta che fai così sei squalificato. Non esiste una roba del genere! […] Per noi sarebbe stato più facile squalificarlo. Avrei potuto arrivare qui con una busta nera. Certo, se non cambia, la prossima volta lui fa le valige! Beatrice è stata bersagliata ed è inutile che dite che non è vero“.

Riaccende la polemica: Varrese nuovamente nel mirino dei social

Massimiliano ha cercato di giustificarsi affermando che i suoi comportamenti erano solo una recita, ma ultimamente sembra essere tornato ai suoi vecchi schemi. Da giorni, infatti, continua a provocare Beatrice, anche in situazioni in cui la Luzzi non è direttamente coinvolta. In un episodio recente, Massimiliano si è sfogato nei confronti di Anita: “Non ho mai visto una roba del genere. Quella fa manipolazioni. Fa passare male gli altri, questa è cattiveria gratuita. Lei fa passare le persone per quello che non sono. Guardala…“.

Un ritorno ai vecchi comportamenti?

In un’altra circostanza, Massimiliano ha confidato a Rosy che una volta fuori dal GF farà sentire la sua voce per le ingiustizie subite: “Io non dimentico. Sai che qui dentro ho tutte le parole cattive che mi sono dette e che mi rimbombano nella testa?! Tutte le cattiverie che mi sono state dette e quando esco da questa casa faccio un casino. Ma so anche da chi sono partite le prime parole. Io mi sono segnato tutto.” Queste affermazioni hanno riportato alla ribalta l’hashtag ‘Fuori Varrese’, rinfocolando la polemica sui social.