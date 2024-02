Filippo, 33enne eroe del lockdown per aver salvato una famiglia, perde la vita in un tragico incidente. “Il tuo sorriso rimarrà per sempre”

0 SHARES Condividi Tweet

Filippo Gabriele, a soli 33 anni, perde la vita in un tragico incidente. Ricordato come eroe locale, lascia una comunità in lutto.

Il tragico destino di un eroe locale



Venerdì scorso, la comunità di Impruneta è stata sconvolta dalla notizia della morte di Filippo Gabriele, 33 anni, in un incidente stradale. Mentre percorreva la superstrada tra Merano e Bolzano, Gabriele ha perso il controllo del suo veicolo, schiantandosi contro il guardrail.

“Nonostante l’intervento immediato dei sanitari della Croce Bianca e dei vigili volontari, per Gabriele non c’è stato nulla da fare,” si lamentano i soccorritori. L’accaduto, verificatosi nelle prime ore del mattino, è al momento sotto indagine, con l’ipotesi di un possibile colpo di sonno come causa.

Un’impronta indelebile sulla comunità



Non era solo il figlio di un noto medico locale, ma Gabriele si era distinto per atti di coraggio e altruismo che lo avevano consacrato eroe agli occhi dei suoi concittadini. Durante il lockdown del 2021, aveva salvato una famiglia da un incendio, e successivamente, ha impedito a un individuo di togliersi la vita a Firenze. Questi gesti hanno rafforzato il legame con la sua comunità, lasciando un vuoto incolmabile.

Commozione e ricordo: l’addio a un giovane eroe



La prematura scomparsa di Gabriele ha gettato nello sconcerto Impruneta, con cittadini e amministratori locali che ne hanno lodato il coraggio e la generosità.

Il sindaco Riccardo Lazzerini ha espresso il proprio dolore: “Perdiamo un giovane ragazzo che ne ha sempre fatto parte, tutti o molti conoscevano Filippo Gabriele che si era reso partecipe di un paio di eventi di grande generosità verso gli altri, salvando vite umane.

Da oggi, Filippo rimane nei nostri ricordi… sicuramente rimane quel sorriso di un giovane imprunetino,” un omaggio che sottolinea il profondo legame tra Gabriele e la comunità di Impruneta.