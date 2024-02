Annalisa al veleno in conferenza stampa: “Non perdo neanche tempo a rispondere a questa domanda”, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la conferenza stampa finale di Sanremo 2024, Annalisa affronta con fermezza una domanda scomoda sull’uso dell’autotune, evidenziando la sua professionalità.

Una domanda scomoda a Sanremo

Al termine del Festival di Sanremo 2024, Annalisa Scarrone, nota artisticamente come Annalisa, ha dovuto affrontare una domanda delicata da parte di un giornalista. La questione riguardava le voci, alimentate da Paolo Meneguzzi, sul presunto uso dell’autotune da parte della cantante durante le sue esibizioni. La domanda ha creato un momento di tensione durante la conferenza stampa, ma Annalisa ha gestito la situazione con compostezza e professionalità, scegliendo di non rispondere direttamente all’accusa, considerandola non degna di attenzione.

La risposta di Annalisa

La reazione di Annalisa alla domanda scomoda ha suscitato l’approvazione dell’intera sala stampa, dimostrando il rispetto e l’ammirazione che giornalisti e colleghi nutrono nei suoi confronti. La cantante ha poi espresso il suo sentimento riguardo l’esperienza a Sanremo, descrivendola come un concentrato di emozioni. Ha sottolineato di non essere delusa per non aver vinto, ma di sentirsi orgogliosa per il riconoscimento ottenuto e per l’affetto ricevuto, sottolineando l’importanza dell’essere arrivata tra i primi tre classificati e il valore dell’esperienza vissuta.

Emozioni e orgoglio

Parlando con il Corriere del Ticino, Annalisa ha condiviso le sue riflessioni sull’esperienza di Sanremo, menzionando i meme emotivi circolati su di lei e le emozioni sincere provate durante il Festival. Ha ribadito di essere stata onorata di partecipare e di avere avuto l’opportunità di vivere momenti così intensi. La sua gratitudine per il supporto ricevuto e il suo orgoglio per i risultati ottenuti riflettono la maturità artistica e personale raggiunta nel corso degli anni.

Annalisa non solo ha dimostrato, così, il suo talento sul palco di Sanremo ma anche la sua capacità di affrontare con grazia e dignità le sfide che si presentano al di fuori delle esibizioni, consolidando la sua posizione come una delle artiste più rispettate e ammirate del panorama musicale italiano.