Facebook down, inaccessibile il 14 febbraio: utenti in tutta Italia segnalano problemi

Il giorno di San Valentino si è trasformato in un momento di frustrazione per gli utenti di Facebook in Italia, a seguito di malfunzionamenti che hanno impedito l’accesso al social network sia tramite il sito web che tramite l’applicazione mobile.

Secondo quanto riportato da Downdetector.it, un sito che monitora lo stato di funzionamento di vari servizi online, il problema sembra essere diffuso su scala nazionale.

Utenti alla deriva: il social network tace

Le disfunzioni di Facebook sono emerse intorno alle 13:00, con un picco di segnalazioni di impossibilità di accesso. Gli utenti, trovandosi di fronte a una pagina bianca sia su desktop che su mobile, hanno espresso il loro disagio e la mancanza di informazioni ufficiali da parte di Meta, l’azienda madre di Facebook, Instagram e WhatsApp. Questa assenza di comunicazioni ufficiali ha lasciato gli utenti nel dubbio riguardo la natura e la durata del problema.

La reazione della rete: tra ansia e ironia

Nonostante l’interruzione del servizio, la comunità online ha trovato modo di esprimere la propria frustrazione e confusione attraverso X (precedentemente noto come Twitter), dove l’hashtag #facebookdown è diventato rapidamente un punto di ritrovo per condividere esperienze, meme e speculazioni sulle cause del disservizio. Tra i commenti emergono domande sulla natura del guasto e su quando il servizio verrà ripristinato, dimostrando come, nonostante gli ostacoli, lo spirito di comunità e l’umorismo rimangano vivi anche nei momenti di disagio tecnologico.