A un passo dall’addio, San Valentino da separati per Melissa Satta e Matteo Berrettini

Melissa Satta trascorre San Valentino senza Matteo Berrettini, suggerendo una crisi tra i due. Le loro attività su Instagram alimentano le speculazioni sulla fine della loro relazione.

Vacanze separate per Satta e Berrettini: il silenzio dei social

A poche settimane dalle voci di una possibile crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, sembra che il giorno di San Valentino porti con sé una tacita conferma.

Santo Pirrotta, giornalista di Citofonare Rai2, aveva sollevato dubbi sullo stato della relazione, dubbi che ora trovano fondamento nelle recenti attività dei diretti interessati su Instagram. Mentre Melissa Satta si gode una vacanza sulla neve a Madonna di Campiglio con amiche e il figlio Maddox, frutto della relazione con Kevin Prince Boateng, Matteo Berrettini condivide una foto che lo ritrae in un momento di fraterna complicità, lontano dalla showgirl.

La showgirl ha scelto la montagna per una pausa rilassante, documentando su Instagram momenti felici tra piste da sci e pranzi in baita.

Le immagini parlano chiaro: nelle sue vicinanze non c’è traccia di Berrettini, il che alimenta ulteriormente le speculazioni su una possibile rottura.

Le rose rosse di Berrettini: un messaggio nascosto?

Dall’altra parte, Matteo Berrettini offre un enigma visivo che cattura l’attenzione dei suoi follower. Un’immagine che lo vede protagonista di un momento apparentemente innocuo, un ascensore, un mazzo di rose rosse in mano al fratello Jacopo, e un “Grazie Ja” che suona come un ringraziamento per un sostegno in un momento non precisato. Ma l’assenza di Melissa da questa scena pone interrogativi sul significato più profondo di questo gesto, su un San Valentino che sembra parlare più di solitudine condivisa che di celebrazione amorosa.

Il silenzio su una crisi annunciata

Questi indizi sui social, uniti all’assenza di Berrettini dai festeggiamenti per il recente compleanno di Satta, tessono una trama di indizi che sembra preannunciare la fine di una storia. Nonostante le evidenze, entrambi mantengono un silenzio ufficiale sullo stato della loro relazione, lasciando spazio a interpretazioni e speculazioni. Il tempo sarà il giudice ultimo di questa storia, con i fan che attendono chiarimenti, sperando magari in una riconciliazione che sembra, al momento, piuttosto lontana.

In un contesto dove i gesti valgono più delle parole e i post su Instagram diventano dichiarazioni non ufficiali, la storia di Melissa Satta e Matteo Berrettini si trova a un bivio, tra speranze di riconciliazione e l’ombra di un addio.