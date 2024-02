Le dichiarazioni di Fedez in tribunale  “Sono nullatenente, è tutto intestato alle mie società”

0 SHARES Condividi Tweet

Il rapper Fedez si trova al centro di un’indagine dopo aver dichiarato di essere “nullatenente” in tribunale, una situazione che contrasta con lo stile di vita agiato mostrato sui social media. Codacons ha sollevato dubbi sulla gestione delle sue società.

Dichiarazione sorprendente in tribunale

Fedez, noto rapper e marito dell’influencer Chiara Ferragni, ha destato sorpresa dichiarando di essere “nullatenente” durante un procedimento giudiziario, nonostante le evidenze di un’esistenza ricca di lusso e agiatezza, visibile attraverso i suoi canali social.

La dichiarazione è emersa in un contesto di lunga data di battaglie legali tra il rapper e il Codacons, l’associazione dei consumatori che in passato aveva anche messo nei guai la Ferragni con l’accusa di truffa aggravata.

La recente dichiarazione di Fedez ha portato il Codacons a sollevare ulteriori interrogativi, spingendo l’associazione a presentare un esposto alla Guardia di Finanza di Roma e Milano per indagare sulla struttura societaria del rapper.

Indagini sulle società di Fedez

In seguito alla dichiarazione di Fedez, il Codacons ha commissionato una relazione tecnica per analizzare dettagliatamente la “galassia societaria” legata al rapper. Secondo l’associazione, esisterebbe uno schema complesso di asset gestiti principalmente dalla società Zedef, di proprietà della famiglia di Fedez, che comprende manovre societarie avanzate come fusioni inverse e scissioni non proporzionali. Queste operazioni, secondo il Codacons, evidenzierebbero una sofisticata consulenza e una complessità fiscale che merita un’analisi approfondita per comprendere le strategie sottostanti.

Reazioni e implicazioni

La situazione ha sollevato questioni non solo legali ma anche etiche, mettendo in luce la discrepanza tra la vita pubblicamente ostentata da Fedez e la sua dichiarazione di nullatenenza.

Mentre il rapper non ha ancora commentato le accuse, il dibattito si estende ben oltre il caso specifico, toccando temi di trasparenza fiscale, gestione dei beni e le implicazioni per le figure pubbliche. Il caso di Fedez diventa così un punto di riflessione sulla responsabilità dei personaggi noti nella gestione della loro immagine e delle loro finanze, in un’epoca in cui la vita privata è costantemente sotto gli occhi del pubblico.