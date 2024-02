Lorenzo Biagiarelli parla de suicidio di Giovanna Pedretti “Mi rifiuto di chiedere scusa”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli decide di non tornare in TV e di non chiedere scuse per i fatti legati alla tragica scomparsa della ristoratrice Giovanna Pedretti, nonostante le pressioni ricevute.

La decisione di Lorenzo Biagiarelli

In un video messaggio diffuso sulla sua pagina Instagram, Lorenzo Biagiarelli ha annunciato la sua decisione di non scusarsi per i fatti che hanno preceduto la morte della ristoratrice Giovanna Pedretti, nonostante le pressioni pubbliche. Nel lungo filmato di undici minuti, il compagno di Selvaggia Lucarelli ha spiegato la sua posizione, rifiutando di tornare al fianco di Antonella Clerici nel programma “È sempre mezzogiorno” su RaiUno.

I fatti secondo Biagiarelli

Biagiarelli ha ricostruito la vicenda che ha portato al suicidio di Pedretti, partendo dalla recensione omofoba e abilista pubblicata a metà gennaio contro la pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano. Ha sottolineato di aver effettuato il debunking della notizia senza diffondere dettagli identificativi, per smontare una notizia non verificata e criticare l’operato della stampa. Tuttavia, ha ammesso che i dettagli erano già noti al pubblico a causa della diffusione sui social network.

Reazioni e minacce

Dopo la telefonata a Pedretti per ascoltare la sua versione dei fatti, Biagiarelli ha descritto di essere stato sommerso da messaggi di odio e minacce di morte. Ha difeso il suo diritto alla libertà di parola, citando l’articolo 21 della Costituzione, ma ha riconosciuto che la situazione è degenerata dopo il suicidio di Pedretti, con lui e Lucarelli indicati come responsabili moralmente della tragedia, nonostante l’assenza di una vera e propria “gogna social”.

Una scelta di coerenza

Biagiarelli ha concluso il suo messaggio affermando di non voler chiedere scuse per un gesto che, secondo lui, non ritiene di aver commesso, preferendo accettare le conseguenze della sua scelta piuttosto che cercare una via di uscita attraverso la pietà pubblica. La sua decisione di non riprendere il ruolo in “È sempre mezzogiorno” è stata comunicata come una conseguenza diretta della situazione venutasi a creare, chiudendo così un capitolo della sua vita professionale e personale.