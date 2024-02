Il marito muore in auto per un infarto, lei allontana per lo shock e fa perdere le sue tracce, ritrovata dopo due giorni

0 SHARES Condividi Tweet

Una donna scompare dopo un incidente che ha portato alla morte del marito. Ritrovata dopo due giorni, era fuggita sotto shock a Napoli.

Tragico incidente a Vescovato: la fuga di una donna sotto shock

Una tragedia ha colpito una coppia di Pescarolo, in provincia di Cremona, trasformando un banale incidente stradale in una vicenda dai risvolti drammatici. Mentre si dirigevano a fare la spesa, l’auto di un anziano 75enne e della sua consorte 64enne ha impattato con un altro veicolo a Vescovato. Il marito, già affetto da problemi cardiaci, è stato colto da un malore fatale, spirando in ospedale a causa di un arresto cardiaco. La donna, in preda allo shock, ha abbandonato il luogo dell’incidente a piedi, sparando agli occhi di tutti.

Scomparsa e ricerche nel cremonese

La scomparsa della donna ha scatenato un’ampia mobilitazione delle forze di soccorso, tra cui i vigili del fuoco di Cremona e i carabinieri di Piadena Drizzona e Vescovato. L’impiego di droni, unità cinofile da Brescia e squadre di ricerca specializzate ha costituito il fulcro delle operazioni, concentrate nell’area dell’ultimo avvistamento presso la stazione ferroviaria di Piadena Drizzona, dove le telecamere di sicurezza avevano catturato le sue ultime immagini. Nonostante gli sforzi, la donna rimaneva introvabile fino alla svolta decisiva.

Ritorno a casa: il ritrovamento

Il ritrovamento della 64enne ha segnato la conclusione di giorni di angosciosa attesa. La donna era riuscita a raggiungere Napoli, la sua terra natale, attraversando l’Italia in treno e autobus, in una fuga disperata alimentata dallo shock e dal dolore. Un parente l’ha infine rintracciata e accompagnata di ritorno nel Cremonese. La ricostruzione degli eventi, supportata dalle autorità, sottolinea il trauma subito dalla donna, catapultata in un viaggio solitario e confuso verso le sue radici, in cerca di conforto dopo la perdita devastante del marito.