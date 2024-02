Paura sul lungomare, pitbull e pastore tedesco senza guinzaglio e senza museruola creano panico tra i residenti

0 SHARES Condividi Tweet

Residenti e visitatori vivono momenti di paura a causa di due cani, un pitbull e un pastore tedesco, lasciati liberi senza museruola

Allarme sul litorale di Nettuno

Sul litorale sud di Roma, precisamente a Nettuno, la tranquillità della spiaggia è stata interrotta dalla presenza intimidatoria di due cani di grossa taglia, un pitbull e un pastore tedesco, lasciati liberi di vagare senza museruola. Questi animali, appartenenti ai proprietari di un’abitazione fronte mare, hanno seminato terrore tra i passanti, creando situazioni di potenziale pericolo, specialmente per coloro che frequentano il lungomare per passeggiate, jogging o per portare a spasso i propri animali domestici.

Incidenti e preoccupazioni

Gli episodi di aggressività manifestati dai cani hanno causato non poco allarme tra la comunità. In particolare, vi sono stati momenti di tensione quando un uomo, intento a fare jogging, è stato minacciosamente avvicinato dai cani. La situazione è stata risolta solo grazie all’intervento tempestivo dei proprietari. Questi eventi hanno portato alla luce la questione della sicurezza pubblica e della responsabilità dei proprietari di animali, soprattutto quando questi ultimi possono rappresentare un rischio per la comunità.

Richieste di intervento

La comunità di Nettuno, preoccupata per la sicurezza e il benessere pubblico, ha sollecitato un intervento da parte delle autorità locali e dei servizi veterinari. La speranza è che si adottino misure preventive per evitare che tali episodi si ripetano, tutelando così la sicurezza di residenti e visitatori. Questa situazione ha anche riacceso il dibattito sulla gestione responsabile degli animali domestici e sull’importanza delle precauzioni, come l’uso della museruola per cani di grossa taglia in spazi pubblici.