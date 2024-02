Milly Carlucci favorita per la conduzione del Festival di Sanremo 2025, secondo Paolo Belli: “Sarebbe l’ideale'”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Belli elogia Milly Carlucci e la sua lunga collaborazione in “Ballando con le stelle”, sottolineando la sua idoneità a condurre il Festival di Sanremo.

Paolo Belli e il successo con Milly Carlucci

Paolo Belli, da diciotto anni al fianco di Milly Carlucci in “Ballando con le stelle”, ha consolidato la sua reputazione non solo come compositore e direttore d’orchestra ma anche come intrattenitore poliedrico. La sua carriera, che ha preso una svolta significativa dal 2005, testimonia l’importanza della collaborazione con Carlucci, la quale ha avuto un impatto decisivo sul suo percorso professionale. “Milly Carlucci è la donna giusta al momento giusto per il Festival di Sanremo”, ha dichiarato Belli, riconoscendo il suo ruolo cruciale nel suo successo.

Le radici della collaborazione

L’ingresso di Belli nel mondo di “Ballando con le stelle” è avvenuto quasi per caso, con un’iniziale proposta limitata a soli quattro episodi che si è poi trasformata in un impegno duraturo.

La decisione di lavorare con Carlucci, abbandonando l’idea di un programma solista, è stata guidata dal desiderio di restare fedele al suo gruppo di 28 persone, che lo hanno supportato anche nei momenti più difficili.

Questa scelta si è rivelata fondamentale per il suo sviluppo professionale, portando a 18 edizioni di successo del programma.

Un futuro promettente per Carlucci

Belli vede in Milly Carlucci la candidata ideale per la conduzione del Festival di Sanremo, sottolineando la sua competenza e il suo stile di lavoro, che considera affine al proprio.

Con un anno di tempo fino alla prossima edizione del festival e molti nomi in lizza, tra cui Antonella Clerici, il sostegno di Belli a Carlucci emerge come un endorsement significativo. La sua convinzione che Carlucci possieda le qualità necessarie per eccellere in questo ruolo riflette la stima professionale e personale maturata nel corso degli anni di collaborazione.