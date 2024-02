Due anni fa un malore improvviso ha cambiato la vita a una 49enne: “Ogni rumore un incubo, sentire ridere i miei figli una tortura”

0 SHARES Condividi Tweet

Karen Cook, una donna britannica, descrive la sua lotta contro l’iperacusia dolorosa, una rara condizione che la rende estremamente sensibile ai suoni, trasformando la risata dei suoi figli in una tortura.

La vita capovolta di Karen Cook

“Una cosa bella come la risata dei miei figli, sentire le loro voci, per me è diventata come una tortura”, ha condiviso Karen Cook, descrivendo l’impatto devastante della sua rara condizione di iperacusia dolorosa.

Meno di due anni fa, la vita di Cook ha preso una svolta drastica, portandola da una quotidianità serena a una lotta costante con un disturbo che la fa soffrire immensamente al minimo rumore.

Una battaglia silenziosa

Cook, madre di due bambini, ha sperimentato un cambiamento radicale nella sua esistenza. Dopo anni di una vita normale, nel 2022 ha iniziato a soffrire di dolori inspiegabili, che si sono poi rivelati sintomi di una forma severa di iperacusia. “Il suono è ovunque: è come l’aria, non puoi sfuggirgli”, ha detto, descrivendo la sua quotidiana realtà. La sua condizione ha raggiunto un punto tale che durante le festività natalizie ha dovuto isolarsi dalla famiglia per evitare il dolore causato dai suoni della gioia dei suoi figli.

Alla ricerca di sollievo

Nonostante la mancanza di una cura o di una causa chiaramente identificabile per la sua condizione, simile all’acufene ma con caratteristiche di dolore più intenso, Cook ha trovato un parziale sollievo nell’uso costante di tappi per le orecchie e cuffie antirumore. Questa soluzione, tuttavia, ha portato a un isolamento che ha profondamente alterato la sua vita. “Mi manca la vita. Mi manca essere mamma, mi manca il rumore dei miei figli quando rientrano da scuola”, ha esposto, descrivendo la perdita del suo modo di vivere a causa dell’iperacusia dolorosa.