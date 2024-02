Gonfiore e nausea ma per i medici non era nulla, 46 enne, perde la vita per un tumore fulminante in pochi giorni

0 SHARES Condividi Tweet

Simon Atkins, 46 anni, è morto a causa di un cancro non diagnosticato tempestivamente, nonostante i sintomi. La sua storia evidenzia l’importanza di ricorrere a specialisti di fronte a segnali preoccupanti.

Diagnosi mancata e conseguenze fatali

Da giorni, Simon Atkins si sentiva insolitamente gonfio e provava nausea. Nonostante i sintomi, i medici hanno diagnosticato una semplice costipazione, prescrivendogli lassativi. Tuttavia, questa diagnosi si è rivelata fatalmente errata. “Secondo i medici, Simon Atkins, 46 anni, non aveva alcuna patologia, solo una costipazione passeggera.” In realtà, il gonfiore addominale nascondeva una forma aggressiva di cancro che, in breve tempo, ha portato Atkins alla morte.

Trattamenti inefficaci e scoperta tardiva

I tentativi di curare i sintomi con lassativi si sono rivelati inutili. Atkins ha iniziato a vomitare dopo ogni pasto e ha perso peso rapidamente. Solo al peggiorare delle sue condizioni, gli specialisti hanno diagnosticato un cancro appendicolare incurabile. “Quando Simon Atkins si è rivolto al medico, per risolvere il problema gli sono stati prescritti lassativi,” ma la situazione si è solo aggravata.

La lotta di una famiglia contro il tempo

La moglie di Atkins, Sara, ha condiviso la sua storia con The Sun, sottolineando l’importanza di consultare specialisti di fronte a sintomi allarmanti. La famiglia ha vissuto settimane di angoscia prima della diagnosi definitiva, e Simon ha scelto di trascorrere i suoi ultimi giorni a casa. “Sara, la moglie della vittima ha detto al quotidiano inglese The Sun,” esprimendo la disperazione e l’impotenza di fronte alla malattia avanzata del marito.