Matteo morto a vent’anni: due amici sotto inchiesta per omicidio stradale. “Non hanno detto tutta la verità su quanto accaduto”

In tragico incidente a Gemona coinvolge giovani e mobilita la Procura

Indagine aperta a Udine per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Udine ha avviato un’indagine per omicidio stradale riguardante un tragico evento che ha visto la prematura scomparsa di Matteo Pittana, ventenne, deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica notte a Gemona.

Dopo aver ricevuto la documentazione dai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, l’attenzione si concentra ora su due coetanei che erano presenti in auto con Pittana al momento dell’incidente. L’automobile, sulla quale viaggiavano i tre giovani, è finita fuori strada precipitando in un canale, dando avvio a una serie di indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Mistero e sconcerto tra i superstiti

Le Indagini Proseguono con Autopsia e Verifiche Assicurative Una svolta potrebbe arrivare dall’autopsia, che ha il compito di stabilire se la causa del decesso di Pittana sia stata il trauma da impatto o l’annegamento. I periti degli indagati avranno la possibilità di partecipare all’esame.

Parallelamente, si procede con l’indagine sulla copertura assicurativa del veicolo, un dettaglio non meno importante per delineare completamente il quadro delle responsabilità legate a questo luttuoso incidente. Le comunità di Gemona e Tolmezzo restano in attesa di risposte, mentre la memoria di Matteo Pittana sollecita riflessioni sulla sicurezza stradale e le conseguenze delle scelte irresponsabili.