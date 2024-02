Fabio Fazio riceve un’offerta da Piersilvio Berlusconi durante la serata dedicata a Costanzo: “Vieni  a Mediaset”, la reazione di Fazio

0 SHARES Condividi Tweet

Durante un evento dedicato a Maurizio Costanzo, Pier Silvio Berlusconi ha invitato Fabio Fazio a Mediaset, promettendogli un ruolo di spicco. Fazio, attualmente impegnato con NOVE, ha lasciato aperta la possibilità di un futuro dialogo.

Un invito inaspettato

Nel corso di una serata emozionale al Teatro Parioli, dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo, si è svolto un interessante scambio tra Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, e il noto conduttore televisivo Fabio Fazio. Berlusconi ha espresso il desiderio di vedere Fazio entrare a far parte della squadra Mediaset, facendo riferimento all’intuito di suo padre riguardo Maurizio Costanzo, suggerendo una possibile transizione di Fazio a una presenza quotidiana sulle reti del gruppo. Queste le parole di Berlusconi: “Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare quotidiano, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio Costanzo. Quindi, se vuoi, noi siamo qua”.

La risposta di Fazio

Fazio, attualmente al timone di “Che tempo che fa” su NOVE, ha risposto in modo cauto all’invito. Pur non chiudendo completamente la porta a future discussioni, ha evidenziato i suoi attuali impegni contrattuali con Discovery/Warner Bros, che lo vedranno impegnato ancora per tre anni: “Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Nel caso, ne parliamo fra qualche anno”.

Questa risposta lascia aperta la possibilità di future trattative, ma rimanda ogni decisione a un momento successivo, evidenziando un approccio riflessivo e responsabile da parte del conduttore.

Il successo su NOVE e le prospettive future

Il passaggio di Fazio a NOVE, seguito dalla sua uscita dalla Rai, ha rappresentato una svolta significativa nella sua carriera. La sua capacità di replicare e persino superare i successi ottenuti in precedenza è stata dimostrata dagli ottimi risultati di ascolto, riconfermando la sua figura come uno dei conduttori più apprezzati e seguiti del panorama televisivo italiano. La proposta di Berlusconi apre scenari interessanti per il futuro di Fazio, che potrebbe considerare nuove opportunità una volta concluso il suo attuale impegno con NOVE.