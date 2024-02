Bari, gemelli separati alla nascita si ritrovano dopo 13 anni. Uno dei due continua la ricerca della madre biologica

0 SHARES Condividi Tweet

Due gemelli, Mario e Carlo, separati alla nascita e adottati da famiglie diverse, si ritrovano casualmente a 13 anni su un autobus a Bari, scoprendo la loro incredibile connessione.

Un incontro fortuito

Il destino ha giocato le sue carte in modo sorprendente per due gemelli, Mario e Carlo, nati il 9 gennaio 1963 al Policlinico di Bari e adottati quando avevano solo 11 mesi da famiglie che vivevano in paesi diversi. La loro vita ha preso una svolta inaspettata nel 1976 quando, a 13 anni, si sono incontrati su un autobus che li portava a scuola nel capoluogo di Bari. Mario, proveniente da Terlizzi, e Carlo, da Mariotto, hanno stretto amicizia, notando una somiglianza e una serie di coincidenze che li legavano in modo speciale.

La scoperta che cambia la vita

L’amicizia tra Mario e Carlo si è rafforzata nel tempo, fino a un giorno significativo in cui Mario ha invitato Carlo a casa sua. Il padre di Mario, vedendo Carlo, lo ha riconosciuto immediatamente, portando alla luce un segreto che nessuno dei due ragazzi conosceva: erano gemelli, adottati alla nascita e figli della stessa madre. Questa rivelazione ha sconvolto le loro vite, facendo emergere la verità su un passato nascosto e sulla loro vera origine.

La ricerca di una madre

La storia di Mario e Carlo non finisce con la scoperta della loro fratellanza. Mario ha intrapreso una ricerca per trovare la loro madre biologica, muovendosi tra appelli sui social media nella speranza di ottenere almeno una foto di lei, se non un incontro. La loro madre, presumibilmente appartenente a una famiglia nobile, avrebbe cercato di cancellare ogni traccia della loro nascita. Mentre Mario è mosso da un desiderio di conoscenza e chiusura, Carlo preferisce non cercare ulteriori contatti, temendo il dolore che ulteriori rivelazioni potrebbero portare.