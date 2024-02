Scontro serale tra “Doc – Nelle tue mani 3” e “Terra Amara”: chi ha dominato gli ascolti?

0 SHARES Condividi Tweet

In una serata ricca di proposte televisive, la terza stagione di “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero si è imposta su “Terra Amara”, attirando milioni di spettatori davanti a Rai 1.

Il trionfo di “Doc – Nelle tue mani 3”

Giovedì sera, il palcoscenico televisivo ha visto un’accesa competizione tra due giganti: da una parte la fiction “Doc – Nelle tue mani 3” su Rai 1, che ha continuato a catturare l’attenzione del pubblico italiano grazie alle avventure del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, e dall’altra “Terra Amara”, la soap opera turca che ha trovato un fedele seguito su Canale 5. “Doc” si è confermato leader incontrastato della serata, raccogliendo 4.751.000 spettatori con uno share del 24.7%. La serie, che intreccia dramma medico a storie personali complesse, ha dimostrato ancora una volta il proprio appeal.

“Terra Amara” e la sua ascesa

Nonostante la forte concorrenza, “Terra Amara” ha mantenuto un solido gruppo di affezionati, totalizzando 2.759.000 spettatori e uno share del 14.88%. La soap opera, che ha iniziato come appuntamento pomeridiano, ha saputo conquistare uno spazio di rilievo nel prime time di Canale 5, dimostrando la crescente passione del pubblico italiano per le narrazioni avvincenti e i paesaggi esotici proposti dalla serie turca.

Le altre proposte televisive della serata

La serata ha visto anche altre proposte interessanti che hanno arricchito l’offerta televisiva: su Rai2 “Anna” ha raggiunto 655.000 spettatori (3.35% di share), mentre “Le Iene presentano: Inside” su Italia1 ha interessato 1.333.000 spettatori (8.58% di share). Rai3 con “Splendida Cornice” ha ottenuto 786.000 spettatori (4.24% di share) e Rete4 con “Dritto e Rovescio” ha registrato 807.000 spettatori (5.21% di share). La7 con “Piazzapulita” ha attirato 621.000 spettatori (4.12% di share), Tv8 con la gara di ritorno degli spareggi di Europa League: Roma-Feyenoord ha segnato 1.418.000 spettatori (7.3% di share), e infine, sul Nove “Only Fun – Comico Show” ha raccolto 520.000 spettatori (2.7% di share).

In conclusione, la serata ha confermato il successo di “Doc – Nelle tue mani 3” come leader degli ascolti, mentre “Terra Amara” ha dimostrato di essere un contendente di peso, capace di attrarre un pubblico numeroso e fedele. La varietà delle proposte televisive evidenzia la ricchezza dell’offerta per i telespettatori italiani, capaci di scegliere tra un ampio spettro di generi e formati.